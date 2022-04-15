Кофрие назвал топ-клуб, в котором хотел бы поиграть

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, в какой топ-команде мечтал бы попробовать свои силы.

Кофрие сказал, что с ранних лет переживает за туринский «Ювентус». Защитник отметил, что мечтает однажды перейти в туринскую команду. Максимилиано добавил, что прекрасно понимает, что до осуществления этой невероятной мечты ему ещё очень далеко, так что он надеется прогрессировать в составе «Спартака».

Напомним, что в этом сезоне Максимилиано Кофрие провёл в российском чемпионате 13 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.