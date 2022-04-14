Турецкие клубы интересуются Быстровым из «Ахмата»

Защитник грозненского клуба «Ахмат», Марат Быстров, попал на радар сразу двум турецким клубам, речь идет о таких командах, как «Гиресунспор», а также один из лидеров второго дивизиона «Умраниеспор».

В первом клубе при этом уже выступает игрок из российского чемпионата - это арендованный у «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Его контракт рассчитан до конца сезона, уточняет «Матч ТВ».

Быстрову двадцать девять лет, и в этом сезоне игрок из Казахстана сыграл уже в двадцати матчах за свой клуб, в 90% случаев начиная игры в стартовом составе.