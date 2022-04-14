Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением о возможном летнем турнире с участием российских и сербских клубов.

«Я думаю, что это хороший шаг. РФС наверняка делает это не просто так, а чтобы ещё и объединиться. Это будет положительным моментом для того, чтобы отрабатывать какие-то схемы в этих матчах. Такие игры позволят проверить игроков. Все-таки это будет происходить больше в игровом времени, а не тренировочном.

Конечно, в любом случае появляется дополнительная мотивация выиграть у зарубежного соперника. Когда проводится любой товарищеский турнир, всё равно любая команда хочет его выиграть. Но сказать, что это будет сверхприлив мотивации, я не могу. Тут будет игровая практика. В случае чего, мы будем готовы к еврокубкам впоследствии. Думаю, было совещание, на котором клубы согласились. Значит, для них это важно и интересно.

Что касается сербов, они всегда поддерживали Россию. Спорт всегда должен стоять на своём месте в любой ситуации. Я не знаю всех тонкостей, но для сербов это не должно закончиться санкциями. Шаг сделан со спортивной точки зрения», - сказал Деменко