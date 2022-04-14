Экс-игрок «Спартака» Сабитов: Всегда относился к Федуну с особой благодарностью

Бывший полузащитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал журналистам о том, как относится к владельцу московской команды Леониду Федуну.

Сабитов сказал «Спорт-Экспрессу», что все эти годы на Федуна идут нападки со стороны общественности, а человек продолжает усердно работать на благо клуба. Ренат отметил, что Федун, даже несмотря на серьёзные финансовые потери, всё равно продолжает поддерживать «Спартак». Экс-игрок добавил, что всегда относился к владельцу «красно-белых» с особой благодарностью.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают девятую строчку в турнирной таблице.