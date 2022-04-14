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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Длительные серии без побед в истории российского футбола

14 Апреля 2022 • 07:27 Комментировать
Конечно, все любят футбол за победы. Но иногда так бывает, что команде просто не везёт или обстоятельства складываются совершенно не в пользу неё. В прошлом туре РПЛ «Химки» прервали такую череду неудач. За всю историю существования подмосковный клуб ни разу не обыгрывал ЦСКА. Но в минувшие выходные звёзды сошлись – и даже точный удар Языджи не помешал Глушакову и Ко оформить победу. Эта «виктория» стала первой для «Химок» в десяти очных противостояниях с армейцами в рамках РПЛ. О том, какие длительные серии без побед были в истории нашего футбола – в этой статье.
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Ради статистической справедливости стоит отметить, что «Химки» играли с ЦСКА 15 раз: кроме десяти матчей в РПЛ ещё дважды в рамках Кубка России и трижды в товарищеских матчах. При этом в 2015 году химчане обыгрывали ЦСКА в рамках контрольной встречи. Подобный успех выпал и на долю воронежского «Факела» в противостоянии с «Торпедо». Дважды из трёх товарищеских матчей воронежцы брали верх. И оба раза прошлым летом. Однако в официальных матчах «огнеопасные» не могут обыграть «автозаводцев» с сентября 1985 года. Многие из нас тогда ещё не родились, а на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже, где «Факел» играет и сегодня, почти 37 лет назад была последняя «виктория» над «Торпедо» в высшей лиге СССР. В рамках российских чемпионатов: высшей лиги, РПЛ, первого дивизиона, ФНЛ «огнеопасные» побед над московским «Торпедо» не знают до сих пор. Загадка?

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Подобных загадок у сборной России немало. Да, на уровне национальных команд встречаются не так часто, но всё же. Непокорённой мечтой нашей национальной сборной остаётся победа над пентакампеонами. С бразильцами россияне играли шесть раз. Лишь один матч был официальным (в 1994 году в рамках чемпионата мира в США), все остальные носили товарищеский характер. Но лишь двумя ничейными результатами может похвастаться наша команда. Нет побед и над бельгийцами. В восьми встречах в разные годы, начиная с 1996-го, и при разных статусах играли команды Бельгии и России. Но лишь два ничейных результата было зафиксировано, да и то в товарищеских встречах. Нет побед у россиян над сборными Германии и Хорватии, с которыми мы также играли более трёх раз, но радость успеха пока не ощутили.

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Бесспорно, статус команды играет роль. Все серии без побед сборной России связаны с лидерами мирового футбола. Подтверждение этому и «Химки», статус которых заметно ниже, чем у ЦСКА. С другой стороны, «Факел» и «Торпедо» сейчас одного уровня, а было время, когда воронежцы имели более именитый состав, нежели их соперники. Однако карма играла свою роль. Рекордная серия в чемпионатах России без побед принадлежит «Ростову», который по ходу сезона 2007 года не мог набрать трёх очков с апреля по ноябрь на протяжении 24 матчей. Конечно, победа – это праздник и лёгкость настроения у болельщиков. Но самые преданные поклонники клуба готовы переживать и «чёрные дни» вместе со своей командой. От этого радость победы только приятнее.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Ростов Химки Факел Сборная России
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