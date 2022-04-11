Суд обязал Мамаева отдавать треть доходов своей дочери в качестве алиментов

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев попал в неприятную историю относительно развода со своей женой — Аланой Мамаевой. Сегодня стало известно, что суд обязал футболиста платить треть от своих общих доходов несовершеннолетней дочери в качестве алиментов.

Дополнительно Мамаеву придется выплатить долг с 4 августа 2021 года (треть от собственного дохода).

Полузащитник будет выплачивать алименты до совершеннолетия дочери.

Размер алиментов будет корректирован в случае изменения материального положения у обеих сторон.