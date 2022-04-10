Сборные России и Ирана рассматривают возможность проведения товарищеского матча в июне

Стало известно о том, что сборные России и Ирана могут летом провести товарищеский матч.

По данным «Спорт-Экспресса» со ссылкой на собственные источники в футбольной федерации Ирана, о месте проведения матча пока что неизвестно. Это связано с тем, что первоначально следует получить разрешение от ФИФА.

Сборная Ирана вышла в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре и попала в группу B, где сыграет с Англией, США и победителем стыкового турнира Уэльс – Шотландия/Украина.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.