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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны детали сделки по переходу Айртона из «Спартака» во «Фламенго»

08 Апреля 2022 • 18:26 Комментировать

Защитник «Спартака» Айртон, который перешел на правах аренды во «Фламенго» может остаться в бразильском клубе при определенных условиях, сообщает Globo.

По информации источника, «Фламенго» будет обязан выкупить игрока за 9 млн евро в том случае, если Айртон проведет 65% матчей за команду.

24-летний бразилец стал игроком «Спартака» в 2018 году. Стоит отметить, что он перешел из принципиального соперника «Фламенго» - «Флумененсе» за 7 млн евро.

За четыре года в московском клубе Айртон принял участие в 108 матчах, поразил ворота соперников четыре раза, при этом отдал 11 голевых передач.

Чемпионат Бразилии стартует 9-10 апреля. В первом туре «Фламенго» сыграет на выезде против «Атлетико Гойаниенсе».


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