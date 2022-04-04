Агент Карраскаля заявил, что футболист хочет выступать за ЦСКА

Мартин Родригес, агент, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля рассказал о том, что колумбийцу нравится в ЦСКА.

По словам агента в интервью Sport24, полузащитник хочет остаться в ЦСКА.

23-летний Карраскаль перешел в ЦСКА зимой на правах аренды из аргентинского «Ривер Плейта». Он будет играть за армейский клуб до конца нынешнего сезона.

За «красно-синих» он уже сыграл шесть матчей и отметился одним голом.

По информации портала Transfermarkt сумма выкупа футболиста из «Ривер Плейта» составит около 6 млн евро.

ЦСКА после 23 туров набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков.