«Краснодар» запросил у «Зенита» за Сафонова 40 млн евро

Руководители «Краснодара» готовы отпустить своего основного голкипера в лице Матвея Сафонова, но только за весьма круглую сумму.

По информации «РБ-Спорт», зимой активный интерес к 23-летнему вратарю проявлял «Зенит», но боссы «Краснодара» оценили Сафонова в 40 миллионов евро, которые питерский клуб платить не захотел. «Быки» объяснили подобный ценник на примере Кепы, которого «Челси» приобрёл у «Атлетика» за солидные 80 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Матвей Сафонов провёл в российском чемпионате 20 поединков, в шести из которых отыграл на ноль.