Президент «Урала»: Трансфер Адамова помог нам избежать финансовых проблем

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал журналистам о том, что трансфер Арсена Адамова в «Зенит» помогу клубу из Екатеринбурга избежать финансовых трудностей.

Иванов сказал «Областной газете», что сейчас с финансами в екатеринбургской команде всё в порядке и никаких долгов перед футболистами или сотрудниками нет. Функционер отметил, что избежать финансовых трудностей «Уралу» очень помог трансфер защитника Арсена Адамова, благодаря которому «шмели» сумели хорошо заработать.

Напомним, что этой зимой Арсен Адамов перебрался из «Урала» в питерский «Зенит».