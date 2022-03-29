Экс-игрок «Спартака» Гаврилов: Уход Айртона будет незаметен

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного ухода из московской команды бразильского защитника Айртона.

Гаврилов сказал «Спорт-Экспрессу», что уход Айртона будет незаметен для столичной команды. Экс-игрок «Спартака» отметил, что бразилец такой же середняк, как и большинство остальных игроков «красно-белых». Юрий добавил, что, возможно, спартаковцы найдут кого-нибудь получше.

Напомним, что Айртон может вернуться на родину и стать игроком бразильского клуба «Фламенго».