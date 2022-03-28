Нигматуллин рассказал, чего не хватает вратарям «Спартака»

Известный российский экс-голкипер Руслан Нигматуллин в разговоре с журналистами высказался по поводу вратарей московского «Спартака» Александра Селихова и Александра Максименко.

Нигматуллин сказал «РБ-Спорт», что обоим голкиперам по разным причинам не хватает стабильности. Руслан отметил, что Селихова постоянно беспокоят травмы, хотя в последнее время с этим дела обстоят лучше, а Максименко испытывает какие-то проблемы психологического характера. Экс-голкипер добавил, что защищать ворота «Спартака» очень непростая работа.