Каррера отреагировал на отказ Рассказова перейти в «Венецию»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера удивлен тому, что защитник Николай Рассказов отказался зимой от перехода в «Венецию».

В интервью «Спорт-Экспрессу» Каррера признался, что Рассказов является очень перспективным молодым российским защитником. По мнению специалиста, Рассказов не был бы лишним в «Венеции».

Рассказов в текущем сезоне сыграл 13 матчей в РПЛ, отметился одной результативной передачей и в одном матче успел удалиться.

«Спартак» после 22 туров показывает худший результат за последние 16 лет. Команда набрала 27 очков и идет на девятом месте.