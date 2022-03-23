Президент «Оренбурга» поддержал решение оставить в РПЛ 16 команд

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин согласился с решением исполнительного комитета РФС не увеличивать количество команд в РПЛ до 18 команд.

«Оставить в РПЛ 16 команд — правильное решение. Правило вылета из РПЛ и повышения в классе двух команд из ФНЛ должно оставаться», — цитирует Еремякина Sport24.

Сегодня, 23 марта исполком РФС не удовлетворил желание большинства российских клубов увеличить количество участников Российской премьер-лиги до 18 команд.

В чемпионате России, который взял паузу на матчи сборных, лидером по-прежнему является «Зенит». Команда Сергея Семака после 22 туров набрала 48 очков, «Динамо» с 43 очками идет вторым, тройку лидеров замыкает ЦСКА (42).

Чемпионат возобновится 1 апреля.