Селюк: «В чемпионате России нарушен спортивный принцип»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ситуацию с отказом от моратория на вылет команд из РПЛ.

«Насчёт моратория очень спорный вопрос. Зарема говорит о нарушении спортивного принципа, Сёмин тоже это сказал, но он уже нарушен! И, почему был мораторий, когда была пандемия, и почему сейчас нет моратория, когда различные команды из-за отъезда иностранцев находятся в разных условиях. Из ЦСКА, например, никто не уехал, понятно, что «армейцы» будут выше, чем тот же «Краснодар», из которого уехали все. Неизвестно, были бы выше или нет. Я понимаю, что ЦСКА на ходу, у них все хорошо, но есть то же «Урал», у которого четыре человека уехали; «Химки», у которых трое уехали. Поэтому, команды находятся не совсем в равных условиях. Именно поэтому нарушен спортивный принцип.

Более честно было бы проголосовать за мораторий в этом сезоне. Другое дело – ФНЛ не должен из-за этого страдать», – подытожил Селюк в интервью Евгению Копачеву.