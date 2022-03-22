Орлов назвал главную трагедию для московского «Динамо» в этом сезоне

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал главную проблему «Динамо» Москва во второй половине сезона. Журналист объяснил, что уход Ивана Ордеца — настоящая трагедия для обороны.

«Динамо» явно не на одном уровне с «Зенитом». Даже близко не подобрались к основному претенденту на чемпионство по уровню выступлений. Трагедия «Динамо» — уход Ордеца. Украинец был основным центральным защитником, оплотом обороны клуба. Евгеньев явно не вытягивает этот уровень» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Также «Динамо» покинул экс-футболист сборной Украины и «Динамо» Москва — Андрей Воронин.