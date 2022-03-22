Колыванов сравнил Смолова и Тюкавина

Экс-тренер «Уфы» Игорь Колыванов в разговоре с журналистами сравнил игру форвардов «Динамо» Фёдора Смолова и Константина Тюкавина.

Колыванов сказал «Спорту день за днём», что Смолов явно уступает Тюкавину в плане прессинга и давления на соперника, но зато Фёдор может более хладнокровно реализовать свой момент. Игорь отметил, что Тюкавин пытается быть везде и старается цепляться за мяч в любой ситуации, но здорово, что между форвардами есть конкуренция за место в составе.

Напомним, что в этом сезоне Константин Тюкавин провёл в РПЛ 22 матча, в которых забил пять мячей и сделал три ассиста. Смолов в четырёх матчах в составе «Динамо» отметился тремя голами.