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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита»: Алберто совершает слишком много ляпов на поле

22 Марта 2022 • 08:54 Комментировать (1)

Бывший игрок питерского «Зенита» Александр Канищев поделился с журналистами своим мнением по поводу игры бразильского форварда Юри Алберто.

Канищев сказал «Спорт уик-энду», что Юри Алберто сейчас явно не оправдывает свою стоимость. Экс-игрок отметил, что форвард играет максимум на пять миллионов, но точно не на 24, которые за него заплатил «Зенит». Александр добавил, что Алберто совершает так много ляпов на поле, что даже начинаешь сомневаться в том, что это бразилец.

Напомним, что в этом сезоне Юри Алберто провёл в российском чемпионате четыре матча и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Александр Канищев Юри Алберто
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