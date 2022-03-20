Гоцук извинился перед Айртоном за то, что нанес ему травму

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук принес извинения Айртону, которого он травмировал в матче со «Спартаком». Его слова передает «Матч ТВ».

Напомним, что Айртон после стычки покидал поле на носилках. А Гоцуку даже не показали карточку. Позднее стало известно, что игрок «красно-белых» может пропустить около месяца из-за повреждения.

«Хочу извиниться перед Айртоном и пожелать ему выздоровления. Но я просто отдавал передачу и попал ему по ноге по инерции, не специально», - сказал Гоцук.

Он также отметил, что судья объяснил игрокам, почему он не показал ему карточку. Вопросов, по его словам, ни у кого не возникло.