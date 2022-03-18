Терюшков: Ламкель Зе не хотел уходить из «Химок»

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу ухода из подмосковной команды камерунского форварда Дидье Ламкеля Зе.

Терюшков сказал ТАСС, что подмосковный клуб очень сильно рассчитывал на 25-летнего камерунца, который удачно вписался в состав команды. Функционер отметил, что сам игрок не горел желанием покидать «Химки», но на него сильно повлияли европейские агенты, которые решили ещё подзаработать в сложившейся ситуации.

Напомним, что Дидье Ламкель Зе провёл в РПЛ в составе «Химок» три поединка и отметился двумя забитыми мячами.