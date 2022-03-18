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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков: Ламкель Зе не хотел уходить из «Химок»

18 Марта 2022 • 10:07 Комментировать

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу ухода из подмосковной команды камерунского форварда Дидье Ламкеля Зе.

Терюшков сказал ТАСС, что подмосковный клуб очень сильно рассчитывал на 25-летнего камерунца, который удачно вписался в состав команды. Функционер отметил, что сам игрок не горел желанием покидать «Химки», но на него сильно повлияли европейские агенты, которые решили ещё подзаработать в сложившейся ситуации.

Напомним, что Дидье Ламкель Зе провёл в РПЛ в составе «Химок» три поединка и отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Российская Премьер-Лига Роман Терюшков Дидье Ламкель Зе
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