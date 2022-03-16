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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гигович вернулся на родину

16 Марта 2022 • 10:05 Комментировать

Гигович, покинув «Ростов», присоединился к «Хельсингборгу».

Экс-полузащитник «Ростова» Армин Гигович вернулся в родной «Хельсингборг». Игрок будет допущен до тренировок шведского клуба.

«С сегодняшнего дня Армин Гигович будет тренироваться с нашей командой», — сообщает в своём «Твиттере» пресс-служба «Хельсингборга».

19-летний Гигович перешёл в «Ростов» из «Хельсингборга» в октябре 2020 году за €2,5 млн. Всего швед провёл за «жёлто-синих» 30 матчей, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас.

Напомним, что ранее ФИФА разрешила легионерам приостанавливать свои контракты с российскими клубами и подписывать соглашения с иностранными командами до 30 июня.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Хельсинборг Армин Гигович
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