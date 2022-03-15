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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ракицкий хотел продлить контракт с «Зенитом» и отклонял предложения из Турции

15 Марта 2022 • 17:02 Комментировать

Экс-защитник «Зенита» и донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий продолжит карьеру в Турции.

В зимнее трансферное окно украинский футболист получил несколько предложений из Турции, но принял решение остаться в России. Ракицкий хотел продолжить карьеру в «Зените», а его агент пытался надавить на руководство через СМИ.

В определенный момент стало понятно, что Ярослав даже готов пойти на снижение заработной платы ради того, чтобы оставаться в Питере.

После накаленной политической обстановки украинец принял решение разорвать текущее соглашение и уехал из России раньше на несколько месяцев. Основной причиной ухода он назвал проблемную ситуацию у родителей, которые находились на территории Украины.

Сегодня приоритет — подписание контракта с «Истанбулом». Защитник находится в Турции и ведет переговоры.


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Зенит Ярослав Ракицкий
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