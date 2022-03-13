Цорн прокомментировал поражение «Локомотива» от ЦСКА

Спортдиректор московского «Локомотива» прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче с ЦСКА. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Считаю, что получилось настоящее и полноценное дерби», - сказал Цорн.

Он также добавил, что команда продолжит работать.

Напомним, что московское дерби закончилось со счетом 2:1 в пользу армейского клуба.

ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе «армейцев» 39 очков.

У «Локомотива» ситуация чуть хуже. «Железнодорожники» заработали 31 очко и располагаются на шестом месте в турнирной таблице.