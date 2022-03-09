Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев отреагировал на удаление Brawl Stars из российских интернет-магазинов

09 Марта 2022 • 20:38 Комментировать

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев отреагировал на новость о том, что игра Brawl Stars будет недоступна для пользователей из России. Бакаев является владельцем киберспортивной организации BakS eSports, которая специализируется на мобильном гейминге.

В официальном сообществе игры во «Вконтакте» Бакаев оставил комментарий на английском языке.

«У меня вопрос к вам, почему людей из России так наказывают?» - написал футболист.

Он отметил, что в этой игре несовершеннолетние строят свои карьеры, а также заявил, что он не понимает, что плохого разработчикам сделали российские дети.


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Солтмурад Бакаев Brawl Stars
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Марта
20:38 · Россия. Премьер-лига
Бакаев отреагировал на удаление Brawl Stars из российских интернет-магазинов
18:50 · Россия. Премьер-лига
Червиченко предположил, что Абрамович может купить ЦСКА
18:19 · Россия. Премьер-лига
Глава департамента судейства РФС Перейра рассказал, почему он уехал из России
18:05 · Россия. Премьер-лига
Легионеры «Крыльев Советов» пока не собираются покидать клуб
17:31 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
Крачковский стал игроком «Кайрата»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк не может договориться о расторжении контракта с «Краснодаром»
16:48 · Россия. Премьер-лига
Смолов рассказал о работе под руководством Шварца
16:39 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» расторг контракт с Кабеллой
14:58 · Россия. Премьер-лига
Промес может быть обвинён в покушении на убийство своего кузена
14:06 · Россия. Премьер-лига
Кухта не собирается возвращаться в «Славию»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Терюшков считает, что массовый уход легионеров поможет российскому футболу
13:49 · Россия. Премьер-лига
«Урал» пока не собирается увольнять Шалимова
13:40 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: В «Спартаке» вместо «деревяшек» появились техничные игроки
13:08 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА: Если «Газпром» перестанет спонсировать «Зенит», то клуб вылетит в ФНЛ
12:57 · Россия. Премьер-лига
Абрамович может инвестировать в российский футбол
Все новости
Рекомендуем