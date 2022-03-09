Бакаев отреагировал на удаление Brawl Stars из российских интернет-магазинов

Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев отреагировал на новость о том, что игра Brawl Stars будет недоступна для пользователей из России. Бакаев является владельцем киберспортивной организации BakS eSports, которая специализируется на мобильном гейминге.

В официальном сообществе игры во «Вконтакте» Бакаев оставил комментарий на английском языке.

«У меня вопрос к вам, почему людей из России так наказывают?» - написал футболист.

Он отметил, что в этой игре несовершеннолетние строят свои карьеры, а также заявил, что он не понимает, что плохого разработчикам сделали российские дети.