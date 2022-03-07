Скопинцев верит в золотой дубль «Динамо» в этом сезоне

Российский защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал журналистам о том, что всё ещё верит в золотой дубль московской команды.

Скопинцев сказал ТАСС, что «Динамо» не собирается отступать от своего футбола. Защитник отметил, что после поражения от «Спартака» ничего страшного не произошло, так как шансы на титул ещё остаются. Дмитрий добавил, что верит в победу «сине-белых» как в чемпионате, так и в Кубке России.

Напомним, что динамовцы уступили «Спартаку» в дерби со счётом 0:2. Подопечные Сандро Шварца занимают вторую строчку в таблице.