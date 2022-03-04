Агент форварда «Краснодара» Ботхейма: Сейчас сложные времена для всех

Агент норвежского форварда «Краснодара» Эрика Ботхейма высказался по поводу приостановки контрактов легионеров «быков».

Агент Джим Сольбаккен сказал «РБ-Спорт», что иностранные футболисты «Краснодара» пока будут тренироваться отдельно от команды. Сольбаккен отметил, что сейчас сложные времена для всех, в том числе и для краснодарского клуба. Агент добавил, что он и его клиент будут внимательно следить за ситуацией.

Напомним, что руководство «Краснодара» приостановило контракты своих иностранных игроков, но соглашения всё ещё действительны.