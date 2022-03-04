Паршивлюк назвал самого талантливого игрока, которого он когда-либо встречал

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк в разговоре с журналистами назвал самого талантливого футболиста, которого он когда-либо встречал в своей карьере.

Паршивлюк сказал «Спорт-Экспрессу», что считает самым талантливым игроком молодого полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Сергей отметил, что видел много классных футболистов, но таких ещё не встречал. Защитник добавил, что Арсену нужно себя ещё проявить в России, а уже потом рваться в Европу, которая от него никуда не убежит.

Напомним, что в этом сезоне Арсен Захарян провёл в российском чемпионате 18 поединков, в которых забил четыре мяча и сделал пять ассистов.