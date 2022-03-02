Ярослав Ракицкий ушел из «Зенита»

32-летний украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий покидает команду. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«В связи с тяжелой семейной ситуацией игрок попросил о досрочном расторжении контракта с клубом», - сказано в сообщении.

Представители команды пожелали Ракицкому и его семье благополучия, а также выразили надежду на то, что им еще удастся встретиться на футбольном поле.

Контракт украинского футболиста расторгнут 2 марта.

Напомним, что после начала спецоперации на территории Украины Ярослав Ракицкий перестал появляться в заявке «Зенита». Наставник клуба Сергей Семак заявлял, что футболисту дали два выходных.