Смородская назвала тренеров, которые могут заменить Гисдоля в «Локомотиве»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с журналистами своим мнением по поводу ухода Маркуса Гисдоля из московского клуба.

Смородская сказала «Р-Спорт», что она полностью приветствует расставание с немецким специалистом, так как Гисдоль за время, которое провёл в России, так ничего стоящего и не показал. Экс-президент «железнодорожников» отметила, что заменить немца вполне могут Игорь Черевченко или Марко Николич, которые уже работали в московской команде.

Напомним, что Маркус Гисдоль покинул «Локомотив» из-за ситуации на Украине.