​Давид Лория: «На Тихонова и Титова в Казахстане приходили смотреть целые стадионы»

Давид Лория, который в своё время защищал ворота сборной Казахстана, высказался по поводу российских игроков, которые приезжали выступать в казахстанский чемпионат.

По словам Лории, многие футболисты из России оставляли в Казахстане хороший след, хотя преимущественно они и приезжали на закате карьеры.

«Когда приезжали Тихонов и Титов в 2009 году, смотреть на них приходили целые стадионы», - поделился воспоминаниями Лория в интервью для sport24.

Ранее Давид Лория вспомнил, чем его удивил Андрей Аршавин, когда они пересекались в «Кайрате».