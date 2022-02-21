​Лория вспомнил, чем его удивил Аршавин

Бывший голкипер сборной Казахстана Давид Лория высказался по поводу Андрея Аршавина, с которым он успел пересечься в «Кайрате» на закате карьеры.

«Аршавин удивил меня. Несмотря на возраст, такое задорное отношение к футболу, тренировкам. Вообще не остыл к этому», - высказался Лория в ходе интервью для sport24.

Напомним, что Андрей Аршавин выступал за «Кайрат» в 2016, 2017 и 2018 годах. За это время россиянин провёл во всех турнирах 98 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 34 результативных паса. После этого нападающий завершил карьеру. В настоящий момент Аршавин работает в «Зените».