​ЦСКА закрыл сделку по переходу Гбамена – агент

В ближайшие часы ЦСКА объявит о переходе в свои ряды Жана-Филиппа Гбамена из «Эвертона». Агент 26-летнего футболиста Бернард Коллиньон рассказал sport24 о том, что сделка уже была закрыта.

Если брать сезон 2021/2022, то Жан-Филипп Гбамен провёл за «Эвертон» всего пять матчей. На счету ивуарийца один результативный пас в кубковом матче.

Судя по данным авторитетного портала transfermarkt, 26-летний Жан-Филипп Гбамен способен действовать не только в опорной зоне, но и на позиции центрального защитника, а также справа в обороне.

Трансферное окно в России закроется 22 февраля.