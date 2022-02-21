Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА: Новости + Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА закрыл сделку по переходу Гбамена – агент

21 Февраля 2022 • 15:27 Комментировать

В ближайшие часы ЦСКА объявит о переходе в свои ряды Жана-Филиппа Гбамена из «Эвертона». Агент 26-летнего футболиста Бернард Коллиньон рассказал sport24 о том, что сделка уже была закрыта.

Если брать сезон 2021/2022, то Жан-Филипп Гбамен провёл за «Эвертон» всего пять матчей. На счету ивуарийца один результативный пас в кубковом матче.

Судя по данным авторитетного портала transfermarkt, 26-летний Жан-Филипп Гбамен способен действовать не только в опорной зоне, но и на позиции центрального защитника, а также справа в обороне.

Трансферное окно в России закроется 22 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эвертон Жан-Филипп Гбамен трансферы футбола - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Февраля
16:15 · Россия. Премьер-лига
​Давид Лория: «На Тихонова и Титова в Казахстане приходили смотреть целые стадионы»
15:49 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» заявил Мампасси как россиянина
15:27 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА закрыл сделку по переходу Гбамена – агент
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Лория вспомнил, чем его удивил Аршавин
14:36 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотиву» интересен молодой швед слухи
14:27 · Россия. Премьер-лига
​Гилерме посетил тренировку «Зенита» видео
12:28 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА резко отреагировал на новую эмблему «Спартака» 3
12:11 · Россия. Премьер-лига
Кутепова сватают в «Крылья Советов» - «Спартак» отреагировал
11:47 · Россия. Премьер-лига
Боярский - о новой эмблеме «Спартака»: «Это им не поможет» 6
08:23 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Взаимопонимание с новичками ЦСКА улучшается, это радует»
00:38 · Россия. Премьер-лига
«Сборы – весёлое время, ожидаем очень яркого старта в РПЛ»: Главный тренер «Краснодара» Фарке поделился ожиданиями от сезона
20 Февраля
23:27 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отменил спарринг с «Текстильщиком» перед столичным дерби – названа причина
22:44 · Россия. Премьер-лига
Защитник ЦСКА Дивеев: «Теперь все мысли – о «Спартаке»
22:06 · Россия. Премьер-лига
«Никогда с таким не сталкивался»: Карраскаль прокомментировал удаление в дебютном матче за ЦСКА
21:22 · Россия. Премьер-лига
В товарищеской встрече между «Ростовом» и «Краснодаром» дело чуть не дошло до драки – видео видео
Все новости
Рекомендуем