«Зенит» интересуется голкипером, которого хотел купить «Спартак»

В петербургский «Зенит» может перейти голкипер молодежной сборной России Максим Бориско, выступающий на клубном уровне за калининградскую «Балтику». Об этом посредством своего телеграм-канала сообщил комментатор Илья Казаков.

Трансферная стоимость 22-летнего голкипера оценивается в полмиллиона евро. Он связан трудовыми обязательствами с «Балтикой» до конца июня 2023 года.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спартака».

В нынешнем сезоне первенства ФНЛ вратарь поучаствовал в 15 поединках и пропустил десять мячей. За молодежную сборную России Бориско сыграл пять матчей, в которых сохранил свои владения в неприкосновенности.