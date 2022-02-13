Главный агент полузащитника «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля Норман Капуозо прокомментировал ход переговоров с ЦСКА.
- Все в порядке, мы улаживаем последние детали. Нет никаких проблем, просто обсуждение деталей контракта, - заявил агент футболиста в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, что недавно Норман Капуозо в «Инстаграме» размещал сообщения с намеками о переходе его клиента в ЦСКА.
В прошлом сезоне аргентинского чемпионата 23-летний Карраскаль отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 21 матче.
Сергей Румянцев
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