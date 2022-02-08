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​«Сочи» подписал Макарчука официально

08 Февраля 2022 • 17:31 Комментировать

«Сочи» объявил о подписании защитника Артёма Макарчука. Ранее футболист выступал за «Балтику». Если брать текущий сезон, то в 24 играх ФНЛ Макарчук записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров.

За «Сочи» Артём Макарчук будет играть под номером 17.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за 26-летнего Артёма Макарчука «Сочи» заплатил 115 тысяч евро.

Отметим, что после первой части сезона «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда проведёт 26 февраля – против «Арсенала» из Тулы.

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Евро-Футбол.Ру,
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