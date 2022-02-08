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​Семак объяснил аренду Алипа

08 Февраля 2022 • 14:50 Комментировать

«Зенит» арендует у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа с правом выкупа. Информацию подтверждал гендиректор клуба Александр Медведев, а теперь и главный тренер Сергей Семак.

По словам Семака, которые приведены на официальном сайте «Зенита», взяв Алипа в аренду, «сине-бело-голубые» смогут обеспечить игровой практикой Данилу Хотулёва и Кирилла Кравцова. Эти молодые футболисты отправятся в аренды.

В настоящий момент «Зенит» проводит учебно-тренировочный сбор в Португалии. Ближайший официальный матч команда проведёт уже 17 февраля – против «Бетиса» в стыковом раунде Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кайрат Сергей Семак трансферы футбола - зима 2022 Нуралы Алип
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