​Семак объяснил аренду Алипа

«Зенит» арендует у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа с правом выкупа. Информацию подтверждал гендиректор клуба Александр Медведев, а теперь и главный тренер Сергей Семак.

По словам Семака, которые приведены на официальном сайте «Зенита», взяв Алипа в аренду, «сине-бело-голубые» смогут обеспечить игровой практикой Данилу Хотулёва и Кирилла Кравцова. Эти молодые футболисты отправятся в аренды.

В настоящий момент «Зенит» проводит учебно-тренировочный сбор в Португалии. Ближайший официальный матч команда проведёт уже 17 февраля – против «Бетиса» в стыковом раунде Лиги Европы.