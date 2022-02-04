Почему Дзюбе стоит перейти в «Фенербахче» прямо сейчас

Появилась информация, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба провёл первый раунд переговоров с «Фенербахче». Потом последовали и опровержения, но ведь дыма без огня не бывает. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему 33-летнему нападающему действительно стоит покинуть питерский клуб и попробовать себя в стамбульском.

Пиком игровой карьеры Дзюбы стал домашний чемпионат мира 2018 года, где он поймал жар-птицу за хвост и превратился в главного символа российского футбола. После этого он провел на волне успеха ещё три хороших сезона за «Зенит», однако на Евро-2020 выступил крайне бледно, после чего перестал быть твёрдым игроком основы в питерском клубе и, кажется, завершил свой роман со сборной после прихода в неё Валерия Карпина.

Как следствие, нынешней зимой Артём в футбольном смысле находится в состоянии сбитого лётчика. Восхищение его персоной со стороны общественности сменилось насмешками, его любимый партнёр по команде Сердар Азмун перешёл в леверкузенский «Байер», а «Зенит» сконцентрировался на бразильской философии, в которую Дзюба по понятным причинам не вписывается.

У Азмуна контракт с «Зенитом» действовал до лета. У Дзюбы – тоже. Точнее, у него он ещё действует. И Артём вправе вести переговоры с другим клубом без оглядки на «Зенит». Что он, вполне вероятно, и делает. Во всяком случае, оставаться в питерском клубе после 30 июня Дзюба не хочет – и это правильно. Конечно, трудно узнать его реальные мысли, но со стороны ситуация выглядит именно так.

В «Зените» Дзюба своё уже отыграл, и если он там останется, то будет закисать дальше. Много всего сказано про его сложный характер и так далее. В какой-то момент Артёма может прорвать, и в «Зените» вспыхнет внутренний конфликт – тогда слухи о натянутых отношениях между Дзюбой и Семаком станут не просто слухами, а подтверждённым фактом.

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В таком случае Артёма уберут из «Зенита», что называется, сверху. Возмутителей спокойствия в этом клубе не любят. Оттуда выдавили и Кокорина после тюремного срока, и Азмуна после самовольного подписания контракта с «Байером». В истории с Сердаром мотивацией питерского клуба было ещё выручить за него деньги, но нетрудно догадаться, что и обида в его адрес оказалась затаена нешуточная.

В общем, Дзюба становится для «Зенита» токсичным активом, и для обеих сторон будет лучше, если он покинет команду уже в этом феврале. Надо понимать, что Артём не молодеет. 33 с половиной года – это не критический возраст для футболиста, но весьма приличные цифры. И тут подворачивается вариант с «Фенербахче», борющийся за попадание в топ-3 турецкой Суперлиги.

Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля, так что у клубов и футболиста ещё есть возможность договориться. В Стамбуле Дзюба получит новый вызов – ему же нравятся крутые повороты судьбы. В России Артём уходил в аренду из «Спартака» и «Зенита» пять раз – дважды в «Томь» и «Ростов» плюс однажды в тульский «Арсенал». Теперь же – заграничный шанс.

Естественно, чемпионат Турции не сравнится с топовой пятёркой футбольных лиг Европы, и это значит, что Артёму будет проще там заиграть. Конкурировать в «Фенербахче» Дзюбе придётся с тёзкой Азмуна – 30-летним турецким нападающим Сердаром Дурсуном. По игровому стилю он похож на Артёма – тоже высокий и любит играть головой, откликаться на длинные передачи.

Посмотрим на их индивидуальную статистику в национальных чемпионатах текущего сезона. У Дурсуна 7 голов в 18 матчах (в среднем забивает раз за 128 минут), у Дзюбы – 10 забитых мячей в 17 встречах (один гол за 104 с половиной минуты). По голевым передачам преимущество на стороне Артёма – четыре против двух. В целом в подыгрыше Дзюба смотрится предпочтительнее.

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Дурсун при этом не является чётким игроком основного состава: 8 матчей он начал в старте, а 10 – на скамейке. Другими нападающими «Фенербахче» являются Эннер Валенсия (32 года, Эквадор), Мергим Бериша (23 года, Сербия), Диего Росси (23 года, Уругвай) и Макс Майер (26 лет, Германия). У них не типаж Дзюбы: кто-то плохо играет головой, кто-то предпочитает действовать на фланге, у кого-то хороший дальний удар.

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Также в «Фенербахче» играет Месут Озил, являющийся лучшим бомбардиром команды в турецкой лиге наряду с Дурсуном (по 7 голов). Дзюбе было бы полезно поиграть с таким классным партнёром. Неизвестно, как всё сложится у Артёма в этой команде, но попробовать стоит. Даже если мало что получится, ничего страшного – как мы уже отметили, свой лучший отрезок карьеры у него наверняка остался позади. Дзюбе пришла пора наслаждаться футболом. Учитывая участие «Фенера» в плей-офф Лиги конференций (в феврале противостояние со «Славией»), в команде должна быть ротация.

Тренирует «жёлтых канареек» с января турецкий специалист Исмаил Картал, но летом в команде ожидается новый наставник – слухи отправляют в «Фенербахче» таких известных тренеров, как Йоахим Лёв и Нико Ковач. Но в этом плане пока ещё ничего не известно. А на данный момент у Дзюбы есть резон сорваться в Турцию и попробовать там перезапустить свою карьеру. Только не нужно подписывать долгосрочный контракт – впрочем, такой ему навряд ли предложат.

Кирилл Иванцов