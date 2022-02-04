​Дзюба и «Фенербахче»: переговоров нет

Судя по всему, Артём Дзюба не перейдёт в «Фенербахче». Ранее появилась информация о том, что российский форвард входит в сферу интересов турецкого клуба. Тем не менее, переговоры с «Зенитом» «канарейки» не ведут. Об этом рассказывает «РИА Новости», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Стоит сказать, что действующий контракт между «Зенитом» и Артёмом Дзюбой рассчитан до завершения сезона. Пока непонятно, будет ли трудовое соглашение между сторонами продлено.

В этом чемпионате России Артём Дзюба провёл 17 матчей. На счету нападающего «Зенита» 10 голов и 6 результативных передач.