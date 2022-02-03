​Адамов рассказал о сорвавшемся переходе в «Зенит»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов в своё время мог оказаться в «Зените». Питерский клуб проявлял к нему интерес, когда он выступал за «Краснодар». Тем не менее, клубы не смогли договориться о трансфере.

Адамов рассказал sport24, что в своё время проходил медицинское обследование для трансфера в «Зенит», но затем узнал, что клубы не пришли к соглашению. Голкипер отметил, что ему даже звонил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

«Семак дал понять, что не может повлиять на ситуацию, выразил слова поддержки», - поделился воспоминаниями Адамов.

В «Сочи» из «Краснодара» Денис Адамов перебрался в феврале прошлого года.