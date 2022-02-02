Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Урал» подписал новый контракт с капитаном команды официально

02 Февраля 2022 • 10:32 Комментировать

Защитник Денис Кулаков поставил подпись под новым трудовым соглашением с екатеринбургским «Уралом». Контракт 35-летнего футболиста продлен до середины 2023 года. Предыдущий договор истекал по завершении сезона-2021/2022.

Пресс-служба клуба пожелала капитану команды футбольного долголетия, а также обходиться без повреждений.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Денис принял участие в 18 поединках, в которых отметился двумя голевыми передачами.

По итогам 18 туров «Урал» набрал 19 баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Денис Кулаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
10:42 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива» Алиев - Смородской: «Женщина должна стоять возле плиты, куда ты лезешь?!» 1
10:32 · Россия. Премьер-лига
«Урал» подписал новый контракт с капитаном команды официально
10:23 · Россия. Премьер-лига
Мухин оценил новичков ЦСКА
09:26 · Россия. Премьер-лига
Мухин рассказал о трансфере из «Локомотива» в ЦСКА
08:48 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА ищет замену Ахметову, на прицеле - два легионера
00:25 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА намеревается отдать Гайча в аренду его бывшему клубу из Аргентины
01 Февраля
23:41 · Россия. Премьер-лига
В 5 клубах РПЛ вспышки коронавируса слухи
21:58 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Базеля»: «Чалов сходу сможет принести пользу нашему клубу»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Возможность играть в Европе упускать не хотелось» 2
20:59 · Россия. Премьер-лига
Чалов стал игроком «Базеля» официально
20:17 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «У «Спартака» будут проблемы во второй части сезона» 1
19:05 · Россия. Премьер-лига
Сёмин не разделяет решение Чалова перейти в «Базель»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Стал известен игровой номер Адамова в «Зените»
16:28 · Россия. Премьер-лига
В Швейцарии уверены, что Чалов перешёл в «Базель»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Спартака» Мартинс: «Решение отправиться в Россию далось мне достаточно легко»
Все новости
Рекомендуем