Защитник Денис Кулаков поставил подпись под новым трудовым соглашением с екатеринбургским «Уралом». Контракт 35-летнего футболиста продлен до середины 2023 года. Предыдущий договор истекал по завершении сезона-2021/2022.

Пресс-служба клуба пожелала капитану команды футбольного долголетия, а также обходиться без повреждений.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Денис принял участие в 18 поединках, в которых отметился двумя голевыми передачами.

По итогам 18 туров «Урал» набрал 19 баллов и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата.