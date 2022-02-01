Буффон оценил уровень Акинфеева

Легенда мирового футбола Джанлуиджи Буффон дал интервью российскому журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну. Во время беседы 44-летний голкипер поделился своим мнением о вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

«Игорь был и остается великолепным вратарем. Я помню, когда говорил с Капелло, он мне сказал, что в России есть очень сильный вратарь. Мне важно сказать это, он этого заслуживает», - поведал Буффон на ютуб-канале Nobel.

В настоящий момент Джиджи выступает в итальянской Серии Б за «Парму». Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Большую часть своей карьеры Буффон провел в составе туринского «Ювентуса», с которым выиграл множество трофеев. За сборную Италии он сыграл 176 матчей и пропустил 146 мячей.