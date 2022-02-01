Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» отреагировал на возвращение Шатова

01 Февраля 2022 • 10:18 Комментировать

Во вторник, 1 февраля, было объявлено о переходе экс-полузащитника «Зенита» и «Краснодара» Олега Шатова в екатеринбургский «Урал». Своим мнением по этому трансферу поделился президент клуба Григорий Иванов.

«Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала». Это родной футболист для нас. Всегда говорил, что будем рады видеть его в клубе», - приводит слова руководителя пресс-служба клуба.

Напомним, что последним местом работы 31-летнего футболиста был казанский «Рубин». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Шатов выступал за «Урал» в начале карьеры. Он защищал цвета команды с 2007 по 2011 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Олег Шатов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
10:18 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» отреагировал на возвращение Шатова
10:10 · Россия. Премьер-лига
Ордец: «Смолову нужен был новый вызов - он не сбитый лётчик»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Шатов прокомментировал возвращение в «Урал»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Шатов стал игроком «Урала» официально
09:37 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и ЦСКА поборются за игрока «Уфы»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Кучаев рассказал, что думает о «Рубине»
07:31 · Россия. Премьер-лига
Уроженец России будет защищать цвета польской «Легии»
01:23 · Россия. Премьер-лига
Ордец считает, что сборная Украины обыграла бы российскую 1
31 Января
23:25 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Переход Чалова в «Базель» может пойти ему на пользу»
23:23 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что успешные выступления «Ференцвароша» могут вернуть Черчесова к рулю большого клуба
22:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о приобретении игрока сборной Люксембурга официально
21:48 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Химок» будет заканчивать сезон в «Падерборне»
21:44 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сообщил об уходе Понсе в «Эльче» официально
21:42 · Россия. Премьер-лига
Кучаев рассказал, как преодолел депрессию после тяжелой травмы колена
20:53 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт вылечился от травмы и вышел на поле впервые с 12 сентября
Все новости
Рекомендуем