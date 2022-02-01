Президент «Урала» отреагировал на возвращение Шатова

Во вторник, 1 февраля, было объявлено о переходе экс-полузащитника «Зенита» и «Краснодара» Олега Шатова в екатеринбургский «Урал». Своим мнением по этому трансферу поделился президент клуба Григорий Иванов.

«Рад, что Олег вновь стал игроком «Урала». Это родной футболист для нас. Всегда говорил, что будем рады видеть его в клубе», - приводит слова руководителя пресс-служба клуба.

Напомним, что последним местом работы 31-летнего футболиста был казанский «Рубин». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Шатов выступал за «Урал» в начале карьеры. Он защищал цвета команды с 2007 по 2011 год.