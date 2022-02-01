Ордец считает, что сборная Украины обыграла бы российскую

Теоретически сборные Украины и России могли бы сыграть в стыковых матчах за право попадания на чемпионат мира в Катаре, однако в ФИФА позаботились о том, чтобы такого не случилось и развели сборные по корзинам, которые исключают их совместный выход друг на друга. Защитник московского «Динамо» Иван Ордец сожалеет о том, что подобная возможность исключена - он предполагает, что подобная встреча могла бы изменить к лучшему не самую простую политическую обстановку.

- Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Может, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы чтобы команды сыграли на чемпионате мира, - считает Ордец, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

При этом Ордец считает, что в нынешнем состоянии украинская сборная будет посильнее (косвенно это подтверждается итогами прошлогоднего чемпионата Европы по футболу, в котором Украина дошла до четвертьфинала), и, скорее всего, победила бы россиян.

- Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать», - вспоминает Ордец.

Тем не менее, он высоко ценит и Карпина, считая, что специалист сможет наладить игру сборной должным образом.

- У Шевченко очень сильный штаб. В некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России. Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, все наладится, - сказал в заключение Ордец.

Единственный раз, когда сборные Украины и России сыграли между собой, был отборочный цикл чемпионата Европы по футболу 2000 года - в первом матче Украина победила со счетом 3:2, а в ответном, 9 октября 1999, злополучный гол на последних минутах пропустил Филимонов, и встреча закончилась вничью 1:1. Любопытно, что гол россиян тогда записал на свой счет нынешний тренер российской сборной - Валерий Карпин. Он успешно реализовал штрафной удар на 75-й минуте. Но затем случилась подача Шевченко и неудача Филимонова...