«Тренеру он не подошёл»: В «Сочи» рассказали об уходе юного россиянина в «Сарагосу»

17-летний российский защитник Георгий Тунгулияди недавно перешёл в «Сарагосу», предварительно посетив просмотр дублирующей команды «Сочи».

О том, почему юный игрок не смог остаться в России, для Sport24 рассказал генеральный директор сочинского клуба Дмитрий Рубашко:

«Георгий Тунгулияди был у нас на просмотре в «Сочи-2». Тренеру он не подошел, поэтому мы с ним не стали заключать контракт. Потом он перешел в «Сарагосу». О переходе ничего сказать не могу, потому что прошло достаточно времени между этими двумя промежутками».

Тунгулияди получал футбольные знания в академиях «Локомотива» и «Спартака». Имеет опыт выступлений в молодёжном первенстве и юношеской сборной России. Аналитический сервис Transermarkt оценивает 17-летнего защитника в 10 тысяч евро.