Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Зенит» опоздал с продажей Азмуна, поэтому его стоимость неадекватно низкая эксклюзив

30 Января 2022 • 19:24 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий высказал мнение о переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер».

- «Зенит» объявил об уходе Азмуна в «Байер». Как вы это оцениваете?

- Ожидаемое событие, хоть Азмун и клялся, что еще три месяца будет «умирать» за «Зенит». На самом деле, если контракт подписан, то душа и сердце уже не принадлежит команде, в которой ты многого добился. Поэтому это абсолютно нормальный ход.

- Кроме того, «Зенит» объявил о переходе нападающего Юри Алберто. Как вам такое усиление?

- Не совсем соглашусь, что это усиление для питерцев, хотя трансфер хороший. Но нападающий должен вписаться в конструкцию. Игрокам обороны или средней линии это сделать проще. А форвард должен быть понятым и сам понимать. А это не совсем простая вещь. Поэтому я не уверен в том, что новобранец сразу пришел, и все будет делать для «Зенита». У меня в этом есть некоторые сомнения. В любом случае нужно время.

- Уход Азмуна ослабит «Зенит»?

- Считаю, что да. Азмун – это красивая история в российском футболе. На наших глазах вырос футболист высокого международного уровня. Его уход для «Зенита» - серьезная потеря.

- А для всего нашего чемпионата? Тем более, стало известно, что летом Жиго уйдет из«Спартака». То есть, РПЛ теряет сразу двух топовых футболистов.

- Я к тому и веду, что для нас игроки такого уровня - украшениие чемпионата, и они, естественно, являются потерями для лиги.

- Азмун уже перерос уровень РПЛ?

- Пока не готов однозначно ответить на этот вопрос, потому что я в этом не уверен.

- Сердар перешел в солидный клуб – «Байер». Он сможет заиграть в Бундеслиге?

- «Зенит» - непростая команда, со внутренними взаимоотношениями, поэтому для меня это сложный вопрос. Иногда хороший игрок чтобы продолжать расти, должен попасть к своему тренеру и в свою команду. Как это сложится, не знаю. Есть сомнения. Не всем было легко вписываться в «Зенит». Азмун вписался, и для него это был хороший момент. Но свои лучшие матчи он провел за «Рубин», когда блистал. Но и в «Зенте» тоже был момент, когда он был просто хорош.

Реклама


- «Зенит» за него получит около 4 миллионов. Это адекватная сумма за такого игрока?

- Для меня нет. Мне кажется, что его трансфер должен оцениваться двухзначными цифрами. «Зенит» опоздал с продажей этого футболиста. Он был на грани того, чтобы уйти вообще свободным агентом. Поэтому эта цена не совсем адекватная для него.

- Жиго тоже продали недорого – всего за 2 млн. евро.

- Это тоже мало, потому что игрок системообразующий и очень важная фигура в команде.

- Трудно будет «Спартаку» без него?

- У «красно-белых» вечно была проблема в центре защиты, и она снова начинается. Не представляю, как они будут решать этот вопрос.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Непомнящий Сердар Азмун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
19:05 · Россия. Премьер-лига
Рабинер назвал Червиченко «моральным уродом» за интервью о возможном допинге Надаля
18:52 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» раскрыл детали сделки по трансферам Азмуна и Юри Алберто
18:44 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека не покинет «Локомотив» зимой
18:35 · Россия. Премьер-лига
Дзюба неразборчиво прокомментировал поражение теннисиста Медведева в финале Australian Open
18:27 · Россия. Премьер-лига
«Челси» нашёл новую команду для Анджорина – англичанин не вернётся в «Локомотив» слухи
18:17 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» ничего не получит за трансфер Азмуна в «Байер» 4
18:08 · Россия. Премьер-лига
Будущий новичок «Спартака» Перейра: он травматичный и часто получает необязательные карточки 1
17:29 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Зенит» получил за немедленный трансфер Азмуна в «Байер»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» снова рассматривает вариант с подписанием Деспотовича слухи
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Жиго высказался о переходе в «Марсель» 1
16:37 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко посмеялся с будущего трансфера «Спартака» 2
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Романцев оценил зимние трансферы «Спартака»
15:50 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев отреагировал на смерть Куравлёва фото
15:30 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» нашёл замену Жиго слухи
14:58 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» анонсировал трансфер игрока из Люксембурга
Все новости
Рекомендуем