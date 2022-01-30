Футбольный эксперт Валерий Непомнящий высказал мнение о переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер».

- «Зенит» объявил об уходе Азмуна в «Байер». Как вы это оцениваете?

- Ожидаемое событие, хоть Азмун и клялся, что еще три месяца будет «умирать» за «Зенит». На самом деле, если контракт подписан, то душа и сердце уже не принадлежит команде, в которой ты многого добился. Поэтому это абсолютно нормальный ход.

- Кроме того, «Зенит» объявил о переходе нападающего Юри Алберто. Как вам такое усиление?

- Не совсем соглашусь, что это усиление для питерцев, хотя трансфер хороший. Но нападающий должен вписаться в конструкцию. Игрокам обороны или средней линии это сделать проще. А форвард должен быть понятым и сам понимать. А это не совсем простая вещь. Поэтому я не уверен в том, что новобранец сразу пришел, и все будет делать для «Зенита». У меня в этом есть некоторые сомнения. В любом случае нужно время.

- Уход Азмуна ослабит «Зенит»?

- Считаю, что да. Азмун – это красивая история в российском футболе. На наших глазах вырос футболист высокого международного уровня. Его уход для «Зенита» - серьезная потеря.

- А для всего нашего чемпионата? Тем более, стало известно, что летом Жиго уйдет из«Спартака». То есть, РПЛ теряет сразу двух топовых футболистов.

- Я к тому и веду, что для нас игроки такого уровня - украшениие чемпионата, и они, естественно, являются потерями для лиги.

- Азмун уже перерос уровень РПЛ?

- Пока не готов однозначно ответить на этот вопрос, потому что я в этом не уверен.

- Сердар перешел в солидный клуб – «Байер». Он сможет заиграть в Бундеслиге?

- «Зенит» - непростая команда, со внутренними взаимоотношениями, поэтому для меня это сложный вопрос. Иногда хороший игрок чтобы продолжать расти, должен попасть к своему тренеру и в свою команду. Как это сложится, не знаю. Есть сомнения. Не всем было легко вписываться в «Зенит». Азмун вписался, и для него это был хороший момент. Но свои лучшие матчи он провел за «Рубин», когда блистал. Но и в «Зенте» тоже был момент, когда он был просто хорош.

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- «Зенит» за него получит около 4 миллионов. Это адекватная сумма за такого игрока?

- Для меня нет. Мне кажется, что его трансфер должен оцениваться двухзначными цифрами. «Зенит» опоздал с продажей этого футболиста. Он был на грани того, чтобы уйти вообще свободным агентом. Поэтому эта цена не совсем адекватная для него.

- Жиго тоже продали недорого – всего за 2 млн. евро.

- Это тоже мало, потому что игрок системообразующий и очень важная фигура в команде.

- Трудно будет «Спартаку» без него?

- У «красно-белых» вечно была проблема в центре защиты, и она снова начинается. Не представляю, как они будут решать этот вопрос.

Елена Григорьевская