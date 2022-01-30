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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА подтвердил наличие предложения по Гайчу

30 Января 2022 • 11:45 Комментировать

Информация о возможном переходе Адольфо Гайча из ЦСКА в «Индепентьенте» частично нашла подтверждение. Московский клуб действительно получил предложение от аргентинского клуба, но переговоры не завершены – они ещё ведутся. Об этом «РИА Новости» рассказал Андрей Мовсесьян, который руководит селекционным отделом «армейцев».

По словам Мовсесьяна, окончательное решение по Адольфо Гайчу ещё не принято. Рассматривая различные варианты, в ЦСКА держат в уме и существующий в России лимит на легионеров в заявке на сезон.

Отметим, что Адольфо Гайч в настоящий момент выступает на «Уэску» из Сегунды на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Индепендьенте Андрей Мовсесьян Адольфо Гайч трансферы футбола - зима 2022
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