​ЦСКА подтвердил наличие предложения по Гайчу

Информация о возможном переходе Адольфо Гайча из ЦСКА в «Индепентьенте» частично нашла подтверждение. Московский клуб действительно получил предложение от аргентинского клуба, но переговоры не завершены – они ещё ведутся. Об этом «РИА Новости» рассказал Андрей Мовсесьян, который руководит селекционным отделом «армейцев».

По словам Мовсесьяна, окончательное решение по Адольфо Гайчу ещё не принято. Рассматривая различные варианты, в ЦСКА держат в уме и существующий в России лимит на легионеров в заявке на сезон.

Отметим, что Адольфо Гайч в настоящий момент выступает на «Уэску» из Сегунды на правах аренды.