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​Политик Яшин о внедрении Fan ID: «Спецслужбы запугивают, что на Украине фанаты были движущей силой революции»

30 Января 2022 • 00:15 Комментировать

С лета в России начнёт работать закон о Fan ID. Приобрести билет на некоторые спортивные соревнования смогут только те люди, которые оформят так называемый паспорт болельщика. По поводу закона высказался политик Илья Яшин.

По словам Яшина для «ВсёПроСпорт», систему Fan ID лоббируют руководители спецслужб, преподнося её как метод ведения борьбы с экстремистами.

«Запугивают, что на Украине фанаты были движущей силой революции», - поделился своими мыслями Яшин.

Стоит сказать, что фанаты многих клубов России уже успели объявить бойкот. Они видят в системе Fan ID намерение властей контролировать фанатское движение и хотят добиться полной отмены закона.

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Яшин fan id
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