Терюшков заявил, что «Химки» не делали предложений Кокорину

Роман Терюшков, являющийся членом наблюдательного совета «Химок», заявил, что его клуб не делал предложений по трансферу нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Также Терюшков добавил, что, возможно, слухи о переходе Кокорина были специально распространены итальянскими СМИ.

«Нет, по Кокорину пока точно ничего нет. Никаких предложений мы ему не делали, никто на него не выходил», – приводит слова Терюшкова российское издание Sport 24.

В этом сезоне Кокорин 5 раз выходил за «Фиорентину» в чемпионате Италии. В этих поединках российский футболист не отметился ни одним голевым действием. Более того, Кокорин не сумел забить ни одного мяча за весь год, проведённый в Италии.