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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терюшков заявил, что «Химки» не делали предложений Кокорину

28 Января 2022 • 18:07 Комментировать
Химки
...
Раднички Ниш
01.02 14:00

Роман Терюшков, являющийся членом наблюдательного совета «Химок», заявил, что его клуб не делал предложений по трансферу нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Также Терюшков добавил, что, возможно, слухи о переходе Кокорина были специально распространены итальянскими СМИ.

«Нет, по Кокорину пока точно ничего нет. Никаких предложений мы ему не делали, никто на него не выходил», – приводит слова Терюшкова российское издание Sport 24.

В этом сезоне Кокорин 5 раз выходил за «Фиорентину» в чемпионате Италии. В этих поединках российский футболист не отметился ни одним голевым действием. Более того, Кокорин не сумел забить ни одного мяча за весь год, проведённый в Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Кокорин
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