Деспотович больше не интересен «Химкам»

Подмосковные «Химки» заявили о том, что больше не интересуются услугами нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича. Об этом лично сказал Роман Терешков, который является членом наблюдательного совета клуба.

«Новостей по Деспотовичу нет. Больше не интересуемся им. В «Химках» его не будет», – прокомментировал Терешков в беседе со Sport 24.

Отметим, что ранее в прессе появлялись слухи о возможном переходе Деспотовича в московский ЦСКА и тульский «Арсенал». Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий перевёл сербского нападающего в дубль. По информации некоторых источников, причиной тому послужил отказ Деспотовича подписывать контракт с агентом Кристианом Эмиле.